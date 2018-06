Veganisten protesteren bij slachthuis Vitelco Den Bosch: 'Twee minuten stilte voor de dieren die vandaag sterven'

Verwacht geen harde acties, zoals bijvoorbeeld het tegenhouden van vrachtwagens, door deze actievoerders. Het protest van de Save Movement is netjes aangevraagd bij de gemeente en overlegd met een vertegenwoordiger van het slachthuis, zo geeft Maria du Toit van het netwerk aan aan. De veganisten blijven dan ook netjes in het voor hun aangelegde vak, terwijl twee handhavers van de gemeente een oogje in het zeil houden. De actievoerder hebben wel foto's en vlaggen van dieren bij zich.



De actievoerders zetten woensdagmorgen vooral dieren die aangevoerd worden op de foto, om mensen te laten zien wat er gebeurd. Du Toit zegt dat de actie ook niet specifiek gericht is tegen slachthuis Vitelco, gelegen aan de Veemarktkade. ,,We doen dit op ongeveer acht locaties in het land waar we vinden dat onrecht plaatsvindt. Vandaag is het voor het eerst in Den Bosch. We willen vooral laten zien dat het anders kan. Dat mensen gaan nadenken over een veganistische levensstijl". De bedoeling is om volgende maand weer terug te keren in Den Bosch, om opnieuw actie te voeren bij het slachthuis. Door vaker terug te keren, moet er bewustwording ontstaan, zo is de gedachte.