Verbod op plastic bij evenementen Den Bosch ‘niet uitgesloten’

Dansstudio Dorry Langenberg gaat verder als De Pirouette

13:12 DEN BOSCH - Er heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden in Dansstudio Dorry Langenberg in BBS Boschveld in Den Bosch. Elseline van Osch nam na 44 jaar het stokje van haar over. De dansschool heet nu sinds enkele weken De Pirouette.