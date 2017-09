Verbod van giftreinen onzeker, maar is dat erg?

Hobbels

Toch zijn er nog heel veel hobbels op het spoor voordat het zover is. Binnenkort treedt een nieuw, meer werkgeversgezind kabinet aan. Dat kan anders besluiten. Te meer omdat de bureaus die de goederenstroom onderzochten een routeringsbesluit nu 'niet opportuun' achten. Zij wijzen ook op het feit dat de Betuwelijn niet altijd beschikbaar is door de werkzaamheden. Dat Duitsland of de ligging van een fabriek de treinen soms dwingt de Brabant- of Twenteroute te nemen. Ook op het feit dat de zogenaamde risicoplafonds soms om politieke redenen veel te laag zijn vastgesteld. Als voorbeeld daarvan noemen ze uitgerekend de lijn Eindhoven-Venlo. Daar mogen nu eigenlijk helemaal geen wagons met gevaarlijke stoffen langs, terwijl dat voor de veiligheid van omwonenden niet per se nodig is. Verhoging van de plafonds zou een optie zijn.

Kwetsbare objecten

Het is dus maar zeer de vraag of een nieuwe bewindsman- of vrouw op vervoer de giftreinen over de Betuwelijn gaat dwingen. Is dat erg? Is het risico groot? Nee, roepen alle betrokkenen, inclusief de gemeenten. De situatie is nu nergens écht gevaarlijk. De norm is: er mogen geen kwetsbare objecten zoals woningen staan in een gebied waar de kans op overlijden door vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor groter is dan eens per 1 miljoen jaar. En dat is ook niet het geval. Overigens wordt daar dan wel aan toegevoegd dat het spoor veilig is, maar dat dat geen zekerheid biedt dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Al blijft het spoorvervoer de veiligste der vervoersmiddelen. Dat dan weer wel.