Verdachte bedreigt agent: ‘Ik heb moeite met autoriteiten’

DEN BOSCH - ,,Meneer houdt de gemoederen in Den Bosch en omgeving al een poosje flink bezig.’’ Dat zei officier van justitie Geurts deze woensdagmiddag halverwege de rechtszitting bij politierechter Sangers in Den Bosch. Hij had het over een man (50) zonder vaste woon- of verblijfplaats die op 11 oktober werd aangehouden wegens bedreigen en beledigen van een agent op het terrein van Reinier van Arkel in Vught.