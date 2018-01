Verdachte doodschieten Bosschenaar Yassine Majiti (33) speelt schietpartij na voor de politie

Militair deskundige over OM-onderzoek naar Marco Kroon: 'Hij had nooit mogen zwijgen'

6:48 DEN BOSCH - Marco Kroon had nooit zelfstandig een beslissing mogen nemen om te zwijgen over een geweldincident in Afghanistan. Dat stelt militair deskundige Peter Wijninga van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).