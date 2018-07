Verdrietige bewoners bellen naar PostNL na overlijden lievelingsbezorger Rick van Loosbroek: 'Wat kunnen we doen?'

Na dodelijk ongeval blijft de vraag hangen: wat mag er wel en niet met zo'n quad?

9 juli DEN BOSCH - Ze hebben de schijn tegen. Want is een quad niet bij uitstek speelgoed voor volwassenen? Sites en reclamefolders prijzen ritjes met de Raptor of The Big Bear aan als uitdagend met de garantie dat de adrenaline door je lichaam stroomt. Maar wat als zo'n quad opduikt op de openbare weg?