Verkeer kan weer doorrijden na twee ongelukken op A2

Koken waar een altaar stond: Mariakapel wordt pop-upres­tau­rant, eerst met sterrenchef Soenil Bahadoer

14 februari Do 14 feb. Koken op de plek van het altaar: in de Mariakapel op het GZG-terrein in Den Bosch is komend jaar pop-uprestaurant Gast gevestigd. Dit weekend wordt afgetrapt met de Twee Michelinsterrenchef Soenil Bahadoer van restaurant De Lindehof in Nuenen