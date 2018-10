Verkeer langs Zuid-Willemsvaart één kant uit is volgens Den Bosch niet wenselijk

De gemeente stelt in haar plan voor om de stoep voor de woningen breder te maken en een wandelpad aan de kant van het toekomstige Zuid-Willemspark bij het kanaal aan te leggen. De bomen en parkeerhavens blijven. In het midden van de weg komt een rijbaan met fietspaden aan beide kanten van de weg die door kleurtjes optisch wordt versmald. Het voorbeeld ligt in Utrecht in de vorm van de Maliesingel.



,,We hebben een richting gevonden waarin de meeste bewoners zich kunnen vinden", aldus Jans na afloop. ,,We gaan door met de ontwikkeling voor het voorlopige ontwerp dat we snel willen presenteren. Als alles goed verloopt, is het nieuwe deel eind 2019 klaar. Misschien kunnen we de vurige wens van de bewoners en een nieuw circulatieplan voor de stad in de toekomst op de politieke agenda krijgen."