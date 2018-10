Verkeersbord zeurt zelf dat hij scheef hangt

video 1 jaar burgemees­ter Jack Mikkers: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht

17 oktober DEN BOSCH - Je vijftigste verjaardag vieren en dan ook maar tegelijkertijd de polonaise lopen voor je 25-jarig huwelijk. Alle reden voor een feestje, toch? Burgemeester Jack Mikkers huurde met zijn echtgenote Astrid Baggermans café De Unie af om in beslotenheid een feestje te bouwen. Het is dat er geen biljart staat, anders had special guest John de Bever ongetwijfeld op het groene laken gestaan. Of anders zijn zingende vrouw Astrid wel, of anders Mikkers zelf wel.