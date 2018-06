Verkeerschaos door ongeluk bij Den Bosch, kindje (1) voor controle naar ziekenhuis

Tom van Erp (79), oorlogs­held, Vughtenaar en man met de markante snor, overleden

18:38 VUGHT - 'Was ze nog een jaar later gekomen, dan was ik er niet meer geweest', zo sprak Tom van Erp (79) toen hij een dapperheidsonderscheiding kreeg van de minister. De minister had uiteindelijk nog geen twee weken later moeten komen, want vrijdagavond overleed de bekende Vughtenaar.