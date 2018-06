Verkeersregelaar Wim Theijken (56) werd tijdens een hardloopwedstrijd in Empel zwaar mishandeld: 'Opeens lag ik op de grond'

Die zondagmiddag lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De Omloop van Empel, een jaarlijkse hardloopwedstrijd, verloopt voor de organisatie uitstekend. Er zijn veel deelnemers, veel toeschouwers en het weer is uitstekend. Voor de honderden lopers zijn enkele straten in Empel afgezet zodat zij geen last hebben van het doorgaande verkeer.

Verhaal halen

Zo nu en dan laten de verkeersregelaars wat auto’s langs als er even geen lopers in de buurt zijn. Dat kan soms wel even duren, erkent Theijken. ,,Voor ons gaan de lopers natuurlijk voor. Voor hen is het bijzonder vervelend als ze om een auto heen moeten lopen”, legt de verkeersregelaar uit.

,,En ja, dan kun je als automobilist een minuutje of vijf stil blijven staan. Niets aan te doen. Sommigen komen dan verhaal halen, maar je bent op dat moment zo druk bezig met al het verkeer dat je niet voor iedereen tijd hebt.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Een verkeersregelaar aan het werk (foto ter illustratie) © ANP XTRA

Schreeuwen en vloeken

Een bestuurder van een bestelbusje eist al snel alle aandacht op. Gefrustreerd van het lange wachten begint hij te schreeuwen en te vloeken. Theijken trekt zich daar niet zo veel van aan. ,,Vaak blijft het bij dreigementen. Dat kan ik allemaal wel hebben.” Op een gegeven moment ziet de verkeersregelaar ruimte ontstaan en laat een paar auto’s door. Ook de vloekende man mag van hem doorrijden.

Dat doet hij alleen niet. De man stopt zijn bestelbus midden op het parcours en stapt uit. ,,Ik zie die man recht op mij af lopen”, blikt Theijken terug. ,,Hij zegt en roept van alles, maar daar heb ik op dat moment geen boodschap aan. Ik zeg dat hij moet doorrijden. Daar had hij kennelijk niet zo’n trek in.”

Enorme knal

Omdat de bestelbus van de man een deel van de loopbaan blokkeert, beginnen sommige lopers zich met het incident te bemoeien. Ze proberen het voertuig weg te krijgen. Op het moment dat Theijken een andere kant opkijkt, gebeurt het: een enorme knal, uit het niets. ,,Ik zag hem totaal niet aankomen”, vertelt hij. ,,Toen ik opstond voelde ik me erg duizelig en misselijk. Ik wist meteen dat het niet helemaal goed zat.”

Hulpverleners van de EHBO ontfermen zich meteen over de verkeersregelaar. Hij blijkt een gebroken kaak te hebben. Hiervoor moest hij maandag onder het mes. Deze operatie is goed verlopen, laat hij weten. ,,Het gaat naar omstandigheden goed. Volgens een arts van de spoedeisende hulp zou de operatie nog een hele uitdaging worden, maar gelukkig viel dat allemaal wel mee. Ik heb op dit moment geen pijn meer. Alleen een opgezette wang.”

Geschrokken en ontdaan

Over de schuldvraag bestaat wat Theijken betreft geen twijfel. ,,Deze meneer dient zich gewoon aan onze aanwijzingen te houden. We staan er niet voor niets. Ik hoop dat hij snel gepakt wordt.” De politie neemt de zaak hoog op en laat weten dat 'geweld tegen mensen met een officiële functie onacceptabel is'.