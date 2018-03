Verkiezingsdebat: 'Verkeersproblemen Rosmalen niet op korte termijn op te lossen'

Kans op verbod verkoop bierflesjes tijdens carnaval in Den Bosch

1 maart DEN BOSCH - In de strijd tegen glas op straat tijdens carnaval is er een kans dat de gemeente winkeliers in de Bossche binnenstad verbiedt om bier of andere drank in flessen te verkopen. Bier in blik zou dan wel toegestaan zijn. De gemeente wil zich oriënteren in Nijmegen waar deze aanpak sinds 2013 geldt tijdens de Vierdaagse.