Vermoedelijk doelwit beschieting in Den Bosch Faysal L. zit nu zelf vast voor wapenbezit

Nazikunst in Stedelijk Museum? Directeur is voor, anderen terughoudend

23:03 DEN BOSCH - Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, in de persoon van directeur Timo de Rijk, denkt hardop na over een expositie over nazikunst. Het museum zou zelfs al in gesprek zijn met het Deutsches Historisches Museum in Berlijn om een eventuele tentoonstelling op te zetten.