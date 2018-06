Verongelukte automobilist in Hedel is 44-jarige Bosschenaar: 'Het is niet te bevatten'

Angelo (17) uit Den Bosch geeft geen openheid van zaken in zaak Savannah: volg de zitting LIVE

15:48 DEN BOSCH/UTRECHT - Maandagochtend is in Utrecht het proces tegen de Bossche verdachte van de moord op de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten van start gegaan. De scholiere kwam op 1 juni 2017 door geweld om het leven. Wat staat de betrokkenen de komende dagen te wachten? Verslaggever Marco Willemse is aanwezig in de rechtbank en twittert over de zaak.