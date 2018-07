Verongelukte Bosschenaar (31) zat op quad van RTL5-ster Nicky Zouwer: 'Hij reed er vaker mee'

Racen in een bolide dankzij de sMiles Foundation

7:00 ROSMALEN - Kinderen die in een pleeg- of gezinshuis worden opgevangen, hebben in hun leven al veel te verduren gehad. De sMiles Foundation, die pas geleden is ontstaan vanuit een gedeelde passie voor rallyrijden, heeft het initiatief genomen om de betreffende kinderen een topdag te bezorgen.