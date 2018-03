Alain Clark sluit Jazz in Duketown af op de Parade in Den Bosch

30 maart DEN BOSCH - Muzikant Alain Clark sluit op 21 mei Jazz in Duketown af op de Bossche Parade. De zanger, bekend van hits als ‘Back in my World’ en het duet met zijn vader ‘Father and Friend’ beëindigt het vierdaagse festival. Volgens de organisatie wordt het optreden mede mogelijk gemaakt door Promotie Evenementen Parade (PEP).