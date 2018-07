Verwarde man aangehouden na bedreiging in Den Bosch

Is de uitleg bij Bossche Lulkoek lulkoek? 'De Bossche­naar liep niet voor lul, het zette voor lul'

11:55 Do 26 jul. Een bros koekje, om lekker te knabbelen bij het Kutbier. Dat was de gedachte achter het Bossche Lulkoek, een idee van historicus Rob van de Laar. Het koekje was gebaseerd op de middeleeuwse speldjes van penissen, waarmee Bosschenaren zichzelf voor lul zetten. Maar deden Bosschenaren in die tijd dat echt, zichzelf voor lul zetten?