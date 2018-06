Veteraan Rotman (VVD) en Smeets (Rosmalens Belang) terug in de raad Den Bosch

Rotman behoort tot de veteranen in de raad, de Empelaar begint aan zijn vijfde periode. De VVD'er begon in 1998 als raadslid voor de liberalen, zat in 2010 en 2011 in de raad namens TON en keerde daarna terug bij de VVD. Smeets zat de afgelopen periode in de raad, maar viel na de verkiezingen in maart buiten de boot. Hij was de afgelopen maanden voorzitter a.i. van Rosmalens Belang. Die functie wordt overgenomen door oud-raadslid Annemiek van Gerven.