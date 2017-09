VGZ vergoedt borstrecontructie na heroverweging; 'Brief verdient geen schoonheidsprijs'

Woordvoerder Jan Sinnige kan zich voorstellen dat het lijkt alsof VGZ de reconstructie nu wél vergoed door alle media-aandacht, toch is dat volgens hem niet zo. ,,De overheid bepaalt aan welke regels zorgverzekeraars moeten voldoen om vergoedingen te mogen doen vanuit het basispakket", zo zegt Sinnige. Daar leek de eerste aanvraag van Mirelle de Brouwer voor de reconstructie van één van haar borsten niet aan te voldoen. ,,Maar wanneer zo'n vergoeding wordt afgewezen, dan kan iemand bij het VGC áltijd om een heroverweging van dat besluit vragen. Maar in plaats daarvan heeft de arts gewoon het eerste reconstructieverzoek nogmaals ingestuurd." Daar kwam toen dezelfde afwijzing op van VGZ. ,,Waneer echter om een heroverweging wordt gevraagd, zoals nu uiteindelijk wel is gebeurd, dan kijken we daar serieus opnieuw naar en doen we aanvullend onderzoek", aldus de woordvoerder. Die heroverweging leidde in dit geval wél tot de toestemming voor een nieuwe operatie van de verminkte borst.

Waar de zorgverzekeraar ook serieus naar gaat kijken, is de brief met afwijzing die een VGZ-cliënt ontvangt. 'U krijgt de kosten alleen uit de basisverzekering vergoed als u een ernstige verminking hebt door ziekte, ongeval of medische handeling', stond er in de brief die Mirelle Brouwer in eerste instantie kreeg. 'Een zichtbare verandering is niet altijd ernstig genoeg om een verminking te noemen.' En daaronder: 'Uit de gegevens die wij van u of uw specialist ontvangen hebben, blijkt dat hiervan bij u geen sprake is.'

,,Die brief verdient inderdaad geen schoonheidsprijs", zo beaamt Sinnige. ,,die is niet passend voor diegene die hem ontvangt. Daar gaan we intern naar kijken".