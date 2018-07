Vier locaties voor kleine wildernis in Den Bosch

Lessen in breekbaar­heid bij Cor Unum

11:00 Sneuvelbereidheid is geen uitgesproken Bossche eigenschap. Dat is verwonderlijk in een stad waar veger en blik onmisbaar zijn. Wat zoal aan scherven ging: theatermaquettes, stadsessays, geheimhoudingsplicht in een vertrouwenscommissie, financieringsafspraken rond het puthuis - in het vuur van amicaliteit gebakken - en een wethouderspost.