Vier miljoen om culturele talenten in Brabant te houden

DEN BOSCH - Om talentvolle schrijvers, dansers of designers binnen Brabant te houden, investeert de provincie tot 2020 vier miljoen euro in een fonds. Die regeling wordt komende maandag opengesteld.

De zogeheten TalentenHub is volgens cultuurgedeputeerde Henri Swinkels nodig omdat talenten cruciaal zijn voor de duurzame ontwikkeling en de vernieuwing van de cultuur. De regeling geldt voor talenten in vijf sectoren: letteren, visuele kunsten, muziek, film en theater. Instellingen als Tilt (literatuur) of de BKKC (beeldend) scouten talenten en maken een programma op maat. Dat zijn vakinhoudelijke programma’s, maar ook zakelijke aspecten komen daarbij aan bod. ,,Te vaak vinden net-afgestudeerden het lastig om hun weg te vinden; daar is deze regeling ook voor bedoeld”, aldus Swinkels.

De gedeputeerde wilde aanvankelijk de regeling niet onderverdelen in bepaalde disciplines, maar dat bleek niet haalbaar: ,,Juist als je over disciplines heen kunt kijken – dat je bijvoorbeeld een designer aan de slag laat gaan met muziek - ontstaan er spannende en vernieuwende dingen. Daarom dat idee, maar dat bleek bij de uitvoerende instellingen niet te doen. Misschien over een tijdje.”

Honderd talenten

De vier miljoen kan ruim honderd talenten ondersteunen, zo meent de provincie. Per discipline is een ander bedrag beschikbaar. Zo wordt voor de visuele kunsten acht ton uitgetrokken, net als voor muziek en is voor theater (inclusief dans en circus) 520.000 euro beschikbaar. Voor letteren is 185.000 euro en voor film (incluis audiovisuele kunst) is 490.000 euro begroot. Die bedragen zijn vastgesteld op basis van eerdere ervaringen met dergelijke regelingen.

Swinkels hoopt dat het geld van de regeling snel op is: ,,Dat zou inhouden dat er heel veel talent is dat moet worden geholpen. Mocht dat het geval zijn, dan sluit ik niet uit dat we op termijn de regeling moeten uitbreiden.”