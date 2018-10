Vier orden en een bofkont onder één dak bij nieuw Stadsklooster San Damiano in Den Bosch

,,Jij eet straks toch ook een boterham mee hè?’’ O, ja, nou, prima. Het is een vanzelfsprekende gastvrijheid voor kloosteroverste Hans van Bemmel. Hij zit er deze donderdagochtend relaxed bij, vlak na de hoogmis in de kerk aan de Van der Does de Willeboissingel in Den Bosch. Het is dierendag. Een feestelijke dag voor de franciscanen. Ze gedenken de heilige Franciscus van Assisi. Heilig, omdat hij volgens de legende met dieren kon praten. Van Bemmel leidde de dienst samen met de geliefde kapucijn Savio. ,,Zo’n fijne, vriendelijke man. Het is net Franciscus zelf’’, zegt één van de circa dertig kerkgangers die zich hebben verzameld in het tegen de kerk aan schurkende Franciscushuis. Er is koffie, en thee, en per stuk verpakte gevulde koeken.