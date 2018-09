Vierde autobrand in korte tijd in Rosmalen

Het was de vierde keer in korte tijd, dat er een auto in brand stond in de wijk. De nacht ervoor nacht ging in de Augustinessenborch ook al een auto in vlammen om. Vorige week vrijdag brandde een auto uit aan de Terpeborch. Op 21 augustus was er ook al een autobrand aan de Diezeborch. Al deze straten liggen dicht bij elkaar. Of er een verband is tussen de branden is niet bekend. De politie heeft de branden in onderzoek. De schade aan de auto die zaterdagavond in brand werd gestoken bleef zeer beperkt.