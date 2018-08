Vijf boetes bij controle van alcoholverbod rondom station Den Bosch

Op het Stationsplein, de Stationsweg, de aangrenzende straten én in de directe omgeving rond de Wilhelminabrug ging 21 juni per direct een alcoholverbod in. Het drinken van alcohol of het lopen met een geopend blikje of flesje met een alcoholisch drankje is sindsdien verboden, om de overlast daar te bestrijden. Tot vorige week waren er in totaal 23 mensen gewaarschuwd en 6 boetes uitgedeeld.