Vingerhoedje en pessarium lijken op elkaar bij Landelijke GeschiedenisQuiz in Den Bosch

De prestigieuze quiz speelde zich af in statige Statenzaal, een gegeven dat gezien de (rijke) historie geen onlogische keuze was. Immers in een ver verleden deed de onderhavige ruimte onder andere dienst als jezuïetenkapel. Ook vonden hier ooit de feestjes en partijen van de gouverneur van Brabant plaats. En tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw fungeerde de zaal als vergaderruimte voor de leden van de Provinciale Staten. De historische rijkdom leverde in ieder geval een mooie multiplechoicevraag op.

De deelnemende teams kregen van Suzanne van Gompel en Renate van der Linde, de quizsamenstellers die in het dagelijkse leven allebei werkzaam zijn als geschiedenisdocent op het Boxtelse Jacob-Roelandslyceum, drie reguliere rondes met tien vragen voorgeschoteld. Sommige vragen hadden speciaal betrekking op Het Verhaal van Brabant, een deel van de vaste collectie van het museum waaraan van te voren door iedereen een bezoek kon worden gebracht. Daarnaast waren er verschillende muziekvragen, die echter niet meetelden voor de titelstrijd.

Middeleeuwen

William Scheffers en Lars Meijer, leerlingen van klas 5 en 6, vertegenwoordigden het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch, de titelverdediger. "Een interessante quiz, maar ook best pittig", oordeelde Scheffers na afloop. "De grappigste vraag vond ik een invuloefening, waarbij diverse (vernietigings)wapens de revue passeerden: Fat Man, Little Boy, Agent Orange. Ik weet gelukkig vrij veel over oorlogen, met name over de Eerste en Tweede Wereldoorlog."

Carline Kradolfer en Emma Koenders, allebei 6 atheneum, probeerden de eer van het Bossche Sint-Janslyceum hoog te houden. "Een van mijn specialisaties is het tijdvak van de Middeleeuwen. Jammer dat er nu zo weinig vragen hierover zijn gesteld. Ach, je moet daar gewoon geluk mee hebben", siste Kradolfer. "Die ene vraag over het pessarium uit de oudheid, dat er op het eerste gezicht uitzag als een ordinair vingerhoedje, vond ik zonder meer de leukste."

Mees van der Minnen en Yuri Tijhof maakten met hun overwinning goede reclame voor Trinitas Gymnasium uit Almere. "Het ging over het algemeen best lekker. Alleen bij de vraag over de uitgestorven beroepen hadden we alles fout", aldus Van der Minnen.