Vluchtelingen krijgen tweede kans bij 'Makers Unite' in Den Bosch

In één van de ruimten zijn gekleurde zeepbakjes van keramiek, groene blokjes zeep en laptoptassen te zien die zijn gemaakt van reddingsvesten. Een aantal producten is ontworpen door onder andere Nasam Abboud en Yazan Maksoud van het bedrijf 'Make Unite'.

Maksoud wijst naar de groene blokjes zeep. ,,Dat is 'Ghar zeep'. Er zit laurier in verwerkt. In Syrië in Aleppo bijvoorbeeld stonden veel zeepfabriekjes. Een deel van die bedrijven is tijdens de oorlog verwoest." Hij vluchtte twee jaar geleden via Libanon, Turkije en Griekenland uit Syrië naar Nederland. ,,De raketten kwamen neer op Damascus. Ik ben een kunstenaar. Die houden geen wapens vast."