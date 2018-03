Volle bak bij Vintage Kilo Sale in Werkwarenhuis Den Bosch

Je shopt, je weegt, en je betaalt naar gewicht. In dit geval: 15 euro voor één kilo kleding. Dat is het uitgangspunt dat Herman en Heidi Vergeer momenteel hanteren. Bijna vijf jaar geleden gingen ze van start met hun onderneming die vandaag de dag loopt als een tierelier. "Het idee hebben we opgedaan in Groot-Brittannië. Al spoedig kwamen we erachter dat er in ons land óók kansen lagen. Inmiddels hebben we dit concept in verschillende steden gelanceerd. Van Groningen tot Maastricht, en nu dus ook in Den Bosch. Meestal kiezen we voor bijzondere, niet-alledaagse locaties; deze locatie past prima in het rijtje", verduidelijkte Herman Vergeer.