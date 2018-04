Voor multitalent Serge van Duijnhoven hield even de muziek op: 'Heel erg om wakker te worden in een isolatiecel'

Urban Lovers laten zich verrassen door 'murderende' artiesten

8 april DEN BOSCH - De sfeer in de Brabanthallen kan nogal eens verschillend zijn. Namen vrijdagavond tijdens het evenement Puur Hollands nog de liefhebbers van Nederlandstalige muziek bezit van één hal, een etmaal later was het de beurt aan de urban lovers. Zo heette óók het gloednieuwe evenement, georganiseerd door PSG Concerts. De eerste editie leverde gelijk een uitverkocht huis op. De aansprekende line-up zorgde ervoor dat het achtduizendkoppige publiek uit alle uithoeken van het land afkomstig was.