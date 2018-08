Voorlezen voor volwassenen tijdens VerhaalTijd in bibliotheken

DEN BOSCH - Luisteren naar een spannend verhaal dat wordt voorgelezen, dat vinden (kleine) kinderen in de regel hartstikke leuk. Maar wat als de groep toehoorders louter uit volwassenen bestaat? Het nieuwbakken concept VerhaalTijd, dat zich elke eerste vrijdag van de maand in een zestal bibliotheken uit de regio afspeelt, vormt het levend bewijs dat voorlezen (door willekeurige buitenstaanders) in principe voor alle leeftijdsgroepen interessant kan zijn.

Ergens in het achterste gedeelte van de StadsBIEB zit een groepje belangstellenden ontspannen in een kring, te midden van talloze rekken met boeken. Terwijl de koffie wordt ingeschonken, zetten drie voorlezers zich schrap om van wal te steken. De eerste is Hermine Carpay. Ze leest voor uit de bundel 'Echt iets voor jou' van Thomas Verbogt, met daarin verhalen met lichtvoetige, komische en absurde accenten. Het autobiografisch getint verhaal Denk erom, je kunt het werkt al gauw op de lachspieren van de aanwezigen. Het handelt over de ik-figuur, Verbogt dus, die na vier betrekkelijk kansloze pogingen eindelijk erin slaagt zijn rijbewijs te bemachtigen. Al verloopt ook de vijfde poging verre van vlekkeloos. "Een thema dat voor de meeste mensen zéér herkenbaar is. En als een onderwerp eenmaal herkenbaar is, sluit het bijna altijd aan bij de belevingswereld", licht Carpay even later toe.

Intonaties

Ondanks het feit dat ze op de keper beschouwd nog niet bijster veel voorleeservaring heeft, is daar in de praktijk nauwelijks iets van te merken. Ook op het non-verbale vlak heeft ze haar visitekaartje afgegeven. "Al doende leer je. Om de verschillende intonaties goed onder de knie te krijgen, heb ik flink geoefend. Ik heb dat deels al lopende gedaan, waardoor ik op een gegeven moment de juiste cadans heb gevonden", aldus Carpay.

Daarna mag Freek van Nierop zijn voorleescapaciteiten etaleren. Hij komt voor de dag met een tweetal short stories, voorzien van een duidelijke structuur en een spanningsboog. Een dramatisch getint sprookje van Eric Borrias en een fantasierijk verhaal van Herman Pieter de Boer trekken volledig de aandacht. Met name de pennenvrucht van 'Johnny Austerlitz' spreekt tot de verbeelding. In De vrouw in het maanlicht produceren Janne en Mans zoveel kinderen dat ze de tel kwijtraken. Hoewel meneer pastoor het allemaal prachtig vindt, moet er toch snel een oplossing gevonden worden voor het probleem. Op advies van de oude vrouw in het bos moet Janne bij volle maan in d'r blote kont in een sloot gaan staan en een spreuk opzeggen. De volgende dag is ze ziek, wat uiteindelijk leidt tot haar dood. Wat volgt is een gortdroog slot: De raad had geholpen. Er kwamen geen kinderen meer. "Waarom ging de man zélf niet in die sloot staan? Dat had namelijk óók geholpen", luidt de rake reactie van Martje Damen, een van de toehoorders.

Voorstellingsvermogen

Francien van den Merkhof, de derde voorlezer, sluit af met een krachtig horrorachtig verhaal van Rodaan Al Galidi, uit Duizend-en-éé nachtmerries. "Het mooie aan voorlezen is dat het publiek automatisch allerlei levendige en vaak prikkelende beelden krijgt aangereikt. Je voorstellingsvermogen wordt tevens aardig op de proef gesteld", reageert Frédérique van der Aa opgetogen.