Voormalig hoofdofficier Brabant: 'Politici moeten stoppen met fopaangiftes voor aandacht'

Hotel Terminus bij station in Den Bosch verkocht

9:19 DEN BOSCH - Hotel Terminus en de Folk Pub aan de Boschveldweg in Den Bosch zijn verkocht aan vastgoedonwikkelaar David Damen. Eigenares Jacqueline van der Meulen-Van Tilborg zet het bedrijf tot eind dit jaar voort. ,,Meer wil ik er niet over kwijt. Dat komt later wel'', zegt Van der Meulen over de verkoop van het bedrijf dat in 1961 werd gestart door haar ouders.