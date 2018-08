Voorstel exploitant: 'Combineer Bossche kermis met Theaterfestival Boulevard'

PVV noemt extra vrije dagen Bossche basis­school vanwege offerfeest 'ontoelaat­baar'

18:28 DEN BOSCH - De PVV van de Provinciale Staten heeft vragen gesteld aan de gemeente Den Bosch over het feit dat kinderen van basisschool De Kwartiermaker in Den Bosch twee dagen later aan het schooljaar begonnen zijn. De reden voor de vertraging is het islamitische offerfeest.