Voorzitter Driss Brigui wil met moskee Arrahma een rol spelen en verantwoordelijk nemen

VIDEO 'Straatrace' eindigt in crash op kruising in Den Bosch: grote ravage, man gewond

9:00 DEN BOSCH - Op een kruising in Den Bosch is donderdagnacht een grote ravage ontstaan nadat een auto van de weg raakte, met hoge snelheid een parkeerautomaat ramde en even verderop weer op de weg tot stilstand kwam. De weg lag bezaaid met brokstukken en delen van de parkeerautomaat. De politie onderzoekt of er een straatrace is geweest tussen twee automobilisten.