Vrijspraak voor 'opzettelijk' ongeluk in Uden door mannen uit Zeeland en Helmond

Powervrouwen weten wel raad met sociaal ondernemerschap Den Bosch

7:14 DEN BOSCH - In het Werkwarenhuis op de Tramkade heeft een bijeenkomst over vrouwen en sociaal ondernemerschap plaatsgevonden, waarbij de organisatie in handen was van Rabobank Den Bosch. Diverse vrouwelijke ondernemers haakten in op het specifieke onderwerp.