Vrouwen nog taboe in Oeteldonks protocol

DEN BOSCH - Vrouwen zijn anno 2018 (nog) niet welkom in het protocol van Oeteldonk. Dat bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van het Boerenparrelement in Hotel Central. De kans dat de opvolger van Amadeiro XXV komend jaar een prinses wordt is derhalve nihil.

BP-lid Nico Prevoo had een brief geschreven als discussiestuk waarin hij de mogelijkheid opperde om vrouwen toe te laten tot het Oeteldonkse protocol. Onder meer omdat meisjes al jarenlang tot volle tevredenheid functioneren in het jeugdprotocol van Oeteldonk.

Het idee kon echter maar op weinig bijval rekenen van de overige BP-leden. ,,Het jeugdprotocol is juist een persiflage op het volwassen protocol en geen imitatie daarvan. Het toelaten van vrouwen tot bijvoorbeeld de Geminteraod of de Stokperdjes is niet goed voor de eenheid van die groepen in het protocol", stelde het oudste BP-lid Leo Gloudemans vast. ,,Bovendien zouden vrouwen in het protocol ten koste gaan van het culturele erfgoed van Oeteldonk dat al vanaf 1882 bestaat. "

Snijdende kou

BP en de Oeteldonkse Ministerraad bleken tevreden over het verloop van de afgelopen carnaval. ,,Het was door de snijdende kou weliswaar wat minder druk dan voorgaande jaren", liet Sander van Gevel, minister-president van Oeteldonk weten. ,,Maar het verloop was prima. De optochten waren van prima kwaliteit en er waren nauwelijks calamiteiten. En ook de nieuwe onthulling en begrafenis van Knillis is tot tot tevredenheid van de meeste Oeteldonkers verlopen." ,, Alleen leek de pop Knillis dit jaar veel meer op een gorilla dan op een boer", klonk uit de zaal.

Het BP en de Oeteldonkse Ministerraad namen op het eind van de vergadering met geschenken en woorden stijlvol afscheid van de zichtbaar geroerde Ton van Stiphout, die 33 jaar minister was. Dochter Sabine van Stiphout werd daarna geïnstalleerd als zijn opvolger.