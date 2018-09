Vughtenaar (42) krijgt schoolpleinverbod na vechtpartij met Bossche vrouw

De stad van Imke van Dillen: 'Iedereen voelt zich thuis bij de zondagse carnavals­mis'

9:22 Ma 24 aug. Aan de hand van wat vragen schetst een inwoner van Den Bosch een beeld van zijn of haar stad. Deze keer vertelt Imke van Dillen (49) over haar Den Bosch. Zij is social designer en initiatiefnemer van stichting Weeshuisjes.