Vuile Dommel laat Swim to Fight Cancer van Den Bosch uitwijken naar IJzeren Man in Vught

,,Heel vervelend. Maar we gaan ervoor zorgen dat het ook in Vught gaat lukken. Er is geen alternatieve locatie in Den Bosch'', aldus mede-organisator Mechtild Stultiens van Artishock Events.

Het water in de Singelgracht en de Dommel is geen officieel zwemwater. Daarom monitoren Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas de waterkwaliteit voor Swim to Fight Cancer nauwkeurig. De metingen van deze week laten zien dat de waterkwaliteit op dit moment een mogelijk gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Dit is veroorzaakt door de harde regen van afgelopen dagen.

,,We wisten door het slechte weer dat deze keer de meest spannende uitslag van de metingen zou worden in de drie jaar dat de Swim bestaat,” aldus Marc Lammers, bestuursvoorzitter van Swim to Fight Cancer ‘s-Hertogenbosch. ,,De veiligheid van de deelnemers is de hoogste prioriteit voor de organisatie. Daarom is enige dagen geleden al gekeken of het ‘Plan B’, dat klaarligt voor dit soort gevallen, bij een slechte uitslag van de metingen in werking kon treden.” In overleg tussen het bestuur, de organisatie en de Waterschappen is besloten het evenement te verplaatsen naar de IJzeren Man in Vught.