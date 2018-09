VVD-jongeren vinden kosten politiek bizar

Het Brabants Dagblad gaf dinsdag voor het vierde opeenvolgende jaar een overzicht van de fractievergoedingen voor de partijen in de gemeenteraad. Opvallend is dat in de periode april 2017- maart 2018 tienduizenden euro’s vergoed worden voor bijeenkomsten die vooral in cafés gehouden worden. De afgelopen jaren is door de partijen in de gemeenteraad met geen enkel word gerept over de jaarlijkse afrekening. Dat vindt de JOVD opmerkelijk. ,,De fractievergoeding is immers gemeenschapsgeld en hier dient naar onze mening dan ook zeer zorgvuldig mee omgegaan te worden. ‘’