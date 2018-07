Waardetransportbusje staat met pech langs de weg in Den Bosch: politie beschermt tegen overvallers

Begin strafzaak burgemees­ter­slek Den Bosch afgeblazen door OM

16 juli DEN BOSCH - De rechtszitting over het lek rond de Bossche burgemeestersbenoeming die was gepland op 27 augustus is door het Openbaar Ministerie (OM) geannuleerd. Het gaat om een zogenaamde regiezitting als voorbereiding op een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.