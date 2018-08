Waarschuwing voor hoge zonkracht in Brabant: 'Onbeschermde huid verbrandt in 10 minuten'

RECENSIE Geen woord bij AF van Vincent de Rooij en Daan Mathot

5 augustus De setting van hun korte voorstelling AF is een smoezelige kleedkamer waar de lampjes naast de spiegel, de foto aan de muur en het laatje in de tafel hun eigen leven leiden. Het woordloze AF gaat over de angst om op te komen en af te gaan van een al even morsige variété-artiest met een haperend geheugen en een uitdijende onzekerheid. Met humor en inventiviteit refereren de twee, op een onverwachte manier, aan de aloude wijsheid dat alles twee kanten heeft.