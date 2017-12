Wapenhandelaar Kouwenhoven zit nog steeds vast in Kaapstad

Hond neemt hardloopster te grazen in Rosmalen, baasje geeft slachtoffer de schuld

13:24 ROSMALEN – Op de Heiweg in Rosmalen is een vrouw uit het niets te grazen genomen door een hond. Dat gebeurde in de ochtend van donderdag 26 oktober, tijdens een rondje hardlopen. De politie is naarstig op zoek naar de eigenaar van de hond.