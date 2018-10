Warrige bijeenkomst over bomenplan voor het Van Zwietenpark in Den Bosch

DEN BOSCH - Zeker ruim twintig bomen gaan tegen de vlakte bij de Noorderplas in de Maaspoort. "Ik struikelde onlangs in mijn tuin over die grote boomwortels. Mijn arm en been lagen helemaal open. Die vleugelnoten nemen al mijn licht weg. Zie de zon niet meer. Overdag moeten de lampen aan."

Als het aan Jeannette Prins ligt, gaan de bomen achter haar huis bij de Noorderplas in het Van Zwietenpark liever vandaag nog dan morgen om. "Dat was in juli bijna het geval", vervolgt ze. "Iemand zette blauwe smileys op de bomen. Ik vroeg: gaan ze om? De man zei ja. Ik kon hem wel omhelzen. Komt diezelfde medewerker twee dagen later terug met een rode stift. Het gaat nog niet door, legde hij uit. Er waren ineens bezwaren."

Mevrouw Prins was gisteravond één van de ruim zestig belangstellenden bij een informatieavond van de gemeente en de wijkraad Maaspoort. Voor- en tegenstanders discussieerden over het wel of niet kappen van bomen in het Van Zwietenpark in Den Bosch.

Afweging

Maaspoortbewoonster Corry van Duijvenboden stelt uiteindelijk de hamvraag: "Gaan die bomen wel of niet om", wil ze van wethouder Mike van der Geld weten."Het is een afweging tussen veiligheid en het onderhoud van fietspaden die door de grote boomwortels omhoog en kapot worden gedrukt en een zo groen mogelijk park in de Maaspoort" antwoordt de wethouder. "Het doet mij ook pijn dat die prachtige bomen worden gekapt. Een deel gaat zeker tegen de vlakte. Die beslissing is genomen. We plaatsen er zeventig nieuwe bomen en dertig knotbomen voor terug in het park."

"Weten jullie dat het koningshuis in 1992 in de Maaspoort honderd bomen heeft geschonken aan de gemeente Den Bosch", vraagt één van de aanwezigen. "In hoeverre weet de koninklijke familie dat hun bomen gekapt worden? Hij krijg de lachers op zijn hand. Dat zijn andere bomen concludeert de zaal.

Vergunningen

Het werd gisteravond niet duidelijk wanneer de eerste 23 bomen precies tegen de vlakte gaan. Er zijn vier kapvergunningen. Tegen de drie eerste vergunningen is geen bezwaar gemaakt. Tegen de vierde vergunning voor het vellen van vier bomen wel. Die bezwaren komen waarschijnlijk in november aan bod tijdens de Commissie van Bezwaar en Beroep. "We willen daarna in het college alle kapvergunningen tegelijk afhandelen", aldus Van der Geld. "Wanneer het advies komt bepaalt de agenda van de bezwaarcommissie."

Vleermuizen

Bewoonster Gonnie Verhoeven reageert teleurgesteld. "Dat kan met al die procedures misschien nog wel jaren duren. We zijn al twee jaar bezig." Gemeentelijk boomdeskundige Jan Winter vertelt dat er in drie bomen gaatjes zijn aangetroffen waar mogelijk vleermuisjes in kunnen zitten. "Dat wordt nog onderzocht", zegt hij. "Het kan lang duren."

Volgens de wethouder kan het gevleugelde beestje geen roet in het eten gooien voor het hele bomenplan voor het Van Zwietenpark." Eén van de bewoners weet wel raad met die gaatjes. "Stop ik gewoon dicht met kit", dreigt ze.