Wat is een sneeuwinfarct en wat kunnen we er tegen doen?

DEN BOSCH - Was het zaterdag en zondag al flink mis op de Brabantse wegen, maandag kunnen we onze borst pas echt nat maken. Een nieuw sneeuwgebied koerst op Nederland af. Weerplaza spreekt van een uitzonderlijke weersituatie en verwacht een heus 'sneeuwinfarct'. Maar wat is dat eigenlijk, een sneeuwinfarct?

Het klinkt als een nieuw fenomeen, maar in feite is het een variant op iets wat we al heel lang kennen. ,,Een sneeuwinfarct is eigenlijk hetzelfde als een verkeersinfarct”, legt een woordvoerder van Weerplaza uit.

Verzonnen term

Het weerinstituut waarschuwde vandaag voor een enorme hoeveelheid sneeuw die morgen op ons land zal neerdalen. ,,Een sneeuwinfarct is een verzonnen term, maar het is wel bloedserieus bedoeld”, vertelt de woordvoerder.

,,We houden er namelijk rekening mee dat in grote delen van het land het verkeer volledig stil komt te vallen en dat er daardoor op de lokale wegen en snelwegen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.”

Een dekentje

Maar wanneer kunnen we dan spreken van een sneeuwinfarct? Dat kan pas officieel als de ochtendspits zo extreem druk is, dat deze in de loop van de dag naadloos overloopt in de avondspits. Met andere woorden: als het verkeer urenlang komt stil te staan. ,,En dat kan zomaar gebeuren, dat je morgen urenlang in een file staat.”

,,We adviseren daarom iedereen om warme kleding aan te trekken en eventueel een dekentje mee te nemen in je auto. Dat klinkt misschien dramatisch, maar je kunt beter goed voorbereid zijn. Urenlang stilstaan met de motor aan is immers niet goed voor de accu.”

Avondspits

Vannacht en morgen kan het tijdens de ochtendspits glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. In de loop van de ochtend gaat het naar verwachting in een groot deel van het land opnieuw flink sneeuwen. Dat kan leiden tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden en grote vertragingen, vooral in de avondspits.

,,In Nederland is er niet zo veel sneeuw nodig om met een auto tot stilstand te komen”, weet Weerplaza. ,,Het zal ons niet verbazen als er in bepaalde plaatsen meer dan vijftien centimeter zal vallen.”

Sociale media

Weerplaza benadrukt in haar berichtgeving dat de voorspellingen niet bedoeld zijn om paniek te zaaien. ,,Dat krijgen we vaak terug via sociale media, maar het is ons werk om iedereen zo goed mogelijk voor te lichten en voor te bereiden. Geloof ons, dat doen we niet voor niets.”

Tussen zaterdag 20.00 en zondag 18.00 uur heeft Rijkswaterstaat tien miljoen kilo zout gestrooid. Ook zondagavond en -nacht en maandag zet Rijkswaterstaat al het beschikbare materieel en personeel in om de wegen zo begaanbaar mogelijk te houden. Behalve strooiwagens en sneeuwschuivers gaan ook zogenoemde calamiteitenmachines de weg op die ijsplaten bestrijden door een warme zoutoplossing op het ijs te spuiten