Weener XL krijgt nieuwbouw op Michelinterrein

Weener XL zit sinds de samenvoeging van Sociale Werkvoorziening Weener Groep en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken aan de Van Herpensweide in Orthen-Links. Dat pand is voor de samenvoeging in 2014-2015 voor bijna twee miljoen euro aangepast. Toen was ook al duidelijk dat de aanpassingen aan het uit 1968 stammende pand niet geschikt zou zijn voor huisvesting op de lange termijn.

Na onderzoeken door de gemeente was het de vraag of op de plaats van het huidige pand nieuwbouw zou komen of dat er elders in de gemeente een nieuw pand gebouwd zou moeten worden. Uit het bestuursakkoord van de huidige coalitie (mei van dit jaar) was al af te leiden dat Weener XL nieuwbouw op een andere locatie zou krijgen. De huidige locatie wordt daarin genoemd als mogelijke locatie voor inbreiding (woningbouw).