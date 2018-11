Weer Brabander bij de superrijke negennullen-club

Hij wordt oprecht van harte welkom geheten in de ‘negennullenclub’. Zo betitelt het zakenblad Quote - in het vakjargon van het grote geld- de groeiende groep miljardairs in Nederland. Robert van der Wallen (51) uit Vught is tot het illustere gezelschap toegetreden. Hij is er afgelopen jaar, aldus Quote, in geslaagd zijn vermogen met 29 procent te laten groeien tot een miljard euro.