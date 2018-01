Wéér iemand gevallen op schuine overweg in Den Bosch: 'We willen actie'

Paaldansen is hip, ook in Den Bosch: 'Het is verslavend'

14 januari DEN BOSCH - Het negatieve imago dat in dikwijls rondom paaldansen heeft gehangen, is aan het wegebben. Sterker nog, paaldansen is wereldwijd een van de snelst groeiende sporten en maakt zelfs kans om toegevoegd te worden aan het programma van de Olympische Spelen. In Den Bosch timmert Suzanne Verreijt met haar school Gravitease, die in de voormalige personeelskantine van het GZG, ook al een tijdje aan de weg.