Weg keramiek en gigantische installaties bij Cor Unum in De Gruyter

Insecten­kwe­ker Protix geheel weg uit Den Bosch

15:17 DEN BOSCH – Insectenkweker Protix Biosystems heeft de banden met Den Bosch geheel verbroken. Nadat de nieuwbouwplannen voor het bedrijf uit Dongen op het oude Kruithoornterrein op de Poeldonk vanwege tegenstand uit de buurt en de politiek afketsten, vond Protix in Bergen op Zoom een nieuw locatie. Inmiddels is ook het kantoor van Protix in de Jamfabriek aan de Helftheuvelweg gesloten.