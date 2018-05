Wel of niet hardlopen zondag? 'Als je niet topfit bent ga niet van start'

Sportarts Arjan Kokshoorn van het Sport Medisch Centrum van het JBZ in Den Bosch vindt het vooral een individuele afweging voor deelnemers: ,,Maar als je niet topfit bent of twijfelt omdat je chronisch problemen hebt, ga dan niet van start zou ik zeggen."

,,Bovendien speelt mee dat wie in wedstrijdverband sport, toch net even iets verder wil gaan dan normaal. Ook daar moet je voor oppassen."

Preventie is belangrijk, zegt Kokshoorn: Een pet tegen de zon, voldoende drinken vooraf en tijdens de wedstrijd en een rustig tempo. Te overwegen is ook om zo laat mogelijk in het (warme) startvak te gaan staan en de warming up te laten schieten. Ook een natte handdoek helpt om te voorkomen dat de kerntemperatuur van het lichaam al hoog is nog voordat de start is. ,,Zo'n inspanning betekent enorme stress voor het lichaam, omdat het de warmte veel moeilijker kwijt kan."