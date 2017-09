Moord moet met voorbedachte rade zijn gepleegd en Kupers wees op honderden oude zoekvragen op de computers en telefoon van de 41-jarige zoon. Ze gaan over lijk laten verdwijnen, hoe lang duurt wurgen, doodsteken zonder bloedverlies, nieuwe identiteit kopen, gif, en meer. Volgens de officier is overduidelijk wat de man van plan was.

Het lichaam van Hillen senior (67) dreef half mei vorig jaar in het kanaal bij Helmond. De man was al een paar weken vermist. Hij had een ingeslagen schedel, zijn lichaam was verpakt in vuilniszakken, een dekbedovertrek en een deken en zat met tape en spanbanden op een steekkarretje gebonden. Al die spullen kwamen uit zijn woning of garage.

Op de overgebleven tape en achtergebleven spanbanden zat DNA van de zoon. Die was net uit de gevangenis gekomen, maar de politie kon hem nergens vinden. Een week na de vondst werd hij opgepakt toen hij in de opvallende Mercedes van zijn vader reed.

Bankpasjes

De zoon houdt halsstarrig vol van niks te weten. Volgens hem had vader zich over hem ontfermd. Hij zou een tijdje weggaan met een nieuwe vriendin en de zoon mocht in die tijd in zijn huis wonen, zijn bankpasjes gebruiken en in zijn auto rijden. Vrienden en kennissen van vader Bart kunnen dat niet geloven. Niemand mocht in die auto, zeker de zoon niet (‘die zou hem meteen doorverkopen’) en vader had hem wat handgeld gegeven zodat hij naar een hotel kon en niet in het ouderlijke huis hoefde.

Naast de DNA-sporen ziet officier Kupers heel wat aanvullend bewijs tegen de zoon. De Helmonder vroeg nieuwe pincodes aan. De nieuwe vriendin zou via internet in Barts leven zijn gekomen, maar er is na zijn verdwijning geknoeid met chatgesprekken. Die staan op een laptop die de zoon had. Er wordt opeens een afspraakje gemaakt en nummers uitgewisseld maar de eigenaar van die datingsite bekende dat het nepprofielen van niet-bestaande vrouwen zijn. Er worden zeker geen nummers uitgewisseld.

Kupers ziet de moord in de nacht van 1 mei gebeuren. Die avond is de vader nog gezien. De volgende ochtend had hij een belangrijke doktersafspraak maar die werd vijf minuten ervoor afgebeld, door een jonge stem, vanuit het huis van Hillen. Vader is sindsdien nergens meer herkend.

Oud vuil

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden beet de zoon hard van zich af. Maar hij kreeg er even hard van langs van zijn broer, bij wie hij ooit had ingebroken. Deze was furieus, noemt de zoon voor geen cent te vertrouwen en wil hem nooit meer zien. Dat de Helmonder zijn vader als oud vuil heeft weggegooid, nota bene vlak bij het huis van hun moeder is meer dan verwerpelijk.

Advocaat Frank van Rijthoven zag wel aanwijzingen voor een nieuwe vriendin, haalde getuigen aan die toch dachten vader Hillen nog levend te hebben gezien na zijn vermissing en wees op een anonieme brief die bij deze krant was binnengekomen. Daarin zegt een vrouw dat ze Hillen moest weglokken zodat haar broers konden inbreken maar daarbij ‘ging iets mis’. Kupers liet de brief onderzoeken maar niets wijst er volgens hem op dat het waarheid is.