Wereld Alzheimerdag bij JBZ: doorleven met oude en nieuwe zelf

Als iemand de diagnose dementie krijgt stort zijn wereld vaak in. Begrijpelijk, dementie is nog steeds niet te genezen. En welk perspectief is er dan nog?

Het is ook een schok voor de directe omgeving, familie en kennissen. ,,Die omgeving reageert vaak ook meteen beschermend en bemoederend", weet geriater Paul Dautzenberg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Alsof diegene ineens niets meer kan. ,,Het is een heel natuurlijke reactie. Maar het is niet waar", zegt hij. Iemand met dementie kan nog heel veel.

Het JBZ presenteert vrijdag, tijdens Wereld Alzheimerdag, het doorleefplan dementie tijdens een bijeenkomst in het ziekenhuis. ,,Kanker is steeds beter te genezen. Het is een ziekte geworden die je kunt overleven. Dementie, dat vele vormen kent, kunnen we zelden genezen en is daarom veel moeilijker te accepteren. Mensen steken daarom vaak de kop in het zand. Maar er is natuurlijk wél iets aan de hand en dat moeten we durven benoemen.''