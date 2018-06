Werkgevers in streekvervoer 'furieus' over nieuwe staking, en jij?

Hij is verbijsterd over de houding van de bonden en het verloop van de onderhandelingen. ,,Er is een stroming binnen de vakbond die geen deal lijkt te willen. We hebben een intern vakbondsbericht waaruit blijkt dat het uitstel van twee dagen er alleen maar is gekomen om de media en het publiek te beïnvloeden.’’



Ook de houding van vakbonden binnen de OV-bedrijven wekt de woede van de werkgevers. Kagie verwijt hen intimidatie en agressieve benadering van hun personeel: ,,We hebben berichten in ons bezit gekregen waarin vakbondsbestuurders hun leden oproepen om werkwilligen te fotograferen en te filmen. Bij in ieder geval één van de OV bedrijven circuleert onder vakbondsleden een lijst van werkwillige collega’s, deze collega’s worden thuis opgebeld en bedreigd en op het werk genegeerd.’’